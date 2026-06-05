ロシアのプーチン大統領が新型極超音速ミサイル「オレシニク」でウクライナの都市部を攻撃することも可能だと脅迫した。ロイター通信によると、プーチン大統領は4日（現地時間）、サンクトペテルブルク国際経済フォーラム（SPIEF）で開かれた海外記者懇談会で、これまでウクライナに向けて発射したオレシニクは本格的な攻撃ではなく「試験発射」だったと主張した。プーチン大統領は「必要なら戦場でウクライナを敗北させる」と強い