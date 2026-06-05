1992年の誕生以来、世界中のファンを熱狂させ続ける伝説的格闘ゲーム「モータルコンバット」。その実写映画化作品として、世界的ヒットを記録した『モータルコンバット』（2021）に続く最新作『モータルコンバット／ネクストラウンド』が、6月5日（金）より日本公開中です。【ストーリー】世界の命運を賭けた最終ラウンド。最強の戦士たちが、新たにハリウッドスター、ジョニー・ケイジを迎え、ついに集結。地球界を守る戦士たちと