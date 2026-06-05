〈「外づらがいい父」は、子どもを“みみず腫れ”になるまで叩き続けていた…支援員が見抜けなかった「DV家庭」の壮絶な闇〉から続く父の仕事がうまくいかず幼少期から生活保護を受けていた、20代女性の山本智美さん。暴力などに悩んだ母は中3の時に父と離婚するも時折会い、父は暴力をふるい続けてきたという。【写真】この記事の画像を見るそんな父から、家族はどうやって逃げて行ったのか。貧困家庭の子どもとその支援に焦