〈「残酷だ」「かわいそう」ゴール手前でケニア人ランナーに追い抜かれ、日本人選手が号泣…高校駅伝で“留学生の起用”を制限するワケ〉から続く「ケニア人には勝てない」「日本人選手がかわいそう」――全国高校駅伝で留学生ランナーが劇的な逆転劇を演じるたび、SNSではそんな声が噴出してきた。そして2023年、大会側はついに“外国人留学生は最短3キロ区間のみ”という新ルールを導入する。だが、その議論は本当に公平だったの