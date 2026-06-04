とちぎテレビ ４日から始まる「歯と口の健康週間」に合わせて、宇都宮市の動物園では恒例の歯磨きイベントが行われました。 歯磨きを披露したのは、６月で１８歳になるメスのカバのハナちゃんです。 大きな口にはおよそ４０本の歯が並び、元気な歯をアピール。飼育員が特製の歯ブラシを使って掃除をしました。 このイベントは、この日から始まる「歯と口の健康週間」に合わせて毎年開かれています。 ハナちゃ