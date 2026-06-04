とちぎテレビ 益子町出身のタレントで、栃木県の魅力を伝えるとちぎ未来大使の井上咲楽さんが４日、宇都宮市内の高校で講演しました。 この講演会は、新聞を通して社会に関心を持ってもらおうと、下野新聞社が主催する出前授業の一環で行われたものです。県内の高校２０校の生徒ら、およそ１００人が宇都宮工業高校に集まりました。 井上さんは、とちぎテレビで放送している宇都宮市議会の広報番組にも出演していて、さ