とちぎテレビ 栃木県議会通常会議は４日から質疑質問が始まり、この中で福田富一知事は、中東情勢の影響による家計負担の軽減や企業への支援を行うため、追加の補正予算案を６月２２日までの会議中に提出する方針を明らかにしました。 これは、とちぎ自民党議員会の螺良昭人議員の代表質問の中で明らかにしたものです。 政府は３日、中東情勢の悪化によるエネルギー価格高騰に対応するための２兆５千億円を含んだ