とちぎテレビ 厚生労働省は３日、人口の変動を把握する２０２５年の統計結果を公表し、栃木県内で生まれた子どもの人数「出生数」は初めて９,０００人を割りました。 人口動態統計は出生・死亡・婚姻など５つの項目について集計するもので、２０２５年１月１日から１２月３１日までの１年間の結果の概要が発表されました。 それによりますと、県内の出生数は前の年から３３０人減った８,９３２人で、初めて９,０００人