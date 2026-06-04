とちぎテレビ 栃木県内の老舗スーパーマーケット、オータニが５月に新社長を迎えました。物価高騰が続く中での消費者の動向や家計の味方であり続けるための舵取りについて聞きました。 ５月１３日付けでオータニの社長に就任した鷲平雅保さんです。小売り大手の西友で長年、店舗運営に携わり、その後、オータニの親会社アークスの事業子会社取締役などを務めました。１９８２