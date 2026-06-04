とちぎテレビ ６月４日午前９時４０分ごろ、佐野市と栃木市をつなぐ県道・柏倉葛生線のうち、佐野市長坂町の道路に幅１０メートルほど土砂が崩れ出していると、通行人から県に連絡がありました。３日に県内に最接近した台風６号による被害とみられ、県は佐野市葛生東から栃木市柏倉町の間のおよそ６・５キロの区間を通行止めにしています。 すでに土砂は撤去済みで、周囲の安全が確認出来次第、５日には解除される