とちぎテレビ 栃木県立病院の再整備について、県は、診療機能や病床規模、整備場所などの検討を行う１回目の基本構想策定委員会を６月中に開催する予定です。４日の栃木県議会質疑・質問の中で、佐野圭吾県保健福祉部長が明らかにしました。 県立病院再整備を巡っては、県立のがんセンター、リハビリセンター、岡本台病院と、国立病院機構栃木医療センターの４つの病院の統合に向けて、今年３月に基本