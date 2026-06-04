とちぎテレビ 去年９月、鹿沼市のパート従業員の４０歳の女性がインターネットで見つけた副業のサイトに登録したところ、携帯電話に「動画配信サイトで動画を見れば報酬が得られる」などと電話がありました。 その後、４５０万円の購入金額で９００万円の収益がもらえる副業のプランを金を借りたうえで買うよう指示されました。 この話を信じた女性は、相手側と共有管理の状態にあった暗号資産の口座に現金