とちぎテレビ 今年３月、佐野市の会社員の４２歳の男性が、インターネットで副業に関する広告をタップしたところ、ＳＮＳに誘導され個人情報を登録しました。 その後、副業サポート会社の社員を名乗る男から電話があり、「ＡＩが予想した馬券の売買を自動的に行う副業」「掛け金を入金するだけで１００％以上の利益が必ず出る」などと言われ、これを信じた男性は相手が指定した口座に現金およそ１８０万円を