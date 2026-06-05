とちぎテレビ 日光から福島県会津若松までを結ぶＳＬ列車が初めて運行されることになり、４日、報道関係者向けの試乗会が開かれました。 今回運行する、ＳＬ大樹「土津」です。 ツアー専用の特別列車として東武日光線の下今市駅から野岩鉄道、会津鉄道を経由しＪＲ会津若松駅までを結びます。 ２０１７年から日光鬼怒川地区で、ＳＬ列車を運行してきた東武鉄道は、南会津地方への延長運転を検討していましたが