とちぎテレビ 栃木県内の定点医療機関で５月２５日から３１日までの間に報告された感染症のうち、のどの痛みや発熱などを引き起こす溶連菌感染症が県西地区で警報レベルになりました。 【Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎】 ２週続けて１００人を超えていたのどの痛みや発熱などを引き起こす溶連菌感染症の感染者の数は、前の週から１３人減って９８人になりました。地区別に見ますと、県の西部では一つの医療機関あたりの感