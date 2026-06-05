5日午前の東京外国為替市場の円相場は1ドル＝160円台近辺で取引された。午前10時現在は前日比07銭円安ドル高の1ドル＝159円96〜97銭。ユーロは22銭円安ユーロ高の1ユーロ＝185円76〜78銭。レバノンの親イラン民兵組織ヒズボラが、米国の仲介によるレバノンとイスラエルの停戦再開を拒否する構えを示したと伝わった。これを受け米国とイランの停戦交渉が停滞するとの警戒から「有事のドル買い」が進んだ。市場では「情報が