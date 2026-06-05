米大リーグ、アストロズの今井達也の次回登板が、6日午後3時10分（日本時間7日午前5時10分）開始の本拠地でのアスレチックス戦に決まった。中5日での登板。メジャー初勝利を挙げた相手との対戦で今季3勝目を目指す。今井はこれまで7試合に投げて2勝3敗、防御率5.52。（共同）