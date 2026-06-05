〈「うちが陸上の名門だなんて、全く知りません」箱根駅伝“幻の名門校”「ガル高」実は普通の女子校だった？ ケニアを訪れてわかった“意外な実態”〉から続くゴール直前で日本人選手をケニア人留学生ランナーが追い抜く――。全国高校駅伝では近年、留学生による劇的な逆転劇が繰り返され、そのたびに留学生ランナーの起用について議論が巻き起こってきた。なぜ高校駅伝は、外国人留学生の起用区間を“最短区間のみ”に制限す