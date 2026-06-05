ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が2日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。ゲスト出演した魚類学者でタレントのさかなクン（50）との親交について語る一幕があった。スペシャルウィークの放送で、さかなクンが登場。お互い深夜にハイテンション、ハイトーンボイスで語り合った。そしてさかなクンが退室したタイミングで、しみじみと交