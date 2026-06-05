◆【鎌倉半日さんぽコース】古民家ランチやパワースポットを巡る！深い緑と静寂が待つ奥鎌倉で、自分にやさしくなれるひとときを深い緑や鳥のさえずりが心地よく、休日でも静かに歩ける二階堂・浄明寺エリア。徒歩やバスを組み合わせてのんびりと｡自分のために時間を使って、心に元気を充電しよう！〜鎌倉半日モデルコース〜【12:00】縁側が心地いい古民家レストランでランチ└タベルノム時時【13:30】紅白の鳥居が目印のパワー