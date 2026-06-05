◆畑で収穫したズッキーニでラタトゥイユ。試食したら大事な書類にシミを作ってしまい…？／ときどき丁寧に暮らしたい（12）ときどき丁寧な暮らしを描くゆるやかで愛おしい日常コミックエッセイ◆【第12話】ラタトゥイユのしみ（C）シラセミチ／スターツ出版無断転載禁止