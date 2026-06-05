アラブ首長国連邦（UAE）の競馬を統括するエミレーツレーシングオーソリティー（ERA）は4日、2026/27シーズンの開催日程を発表した。メイダン（開催17日）、アブダビ（同16日）、アルアイン（同14日）、ジェベルアリ（同11日）、シャルジャ（同6日）の5競馬場で全64日の開催日程。10月22日にアブダビで開幕初日を迎え、UAEの一大イベントであるドバイワールドカップデー（メイダン）は来年3月27日に組まれ、4月14日のアブダビ