タモリ（80）が、4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。新宿への思いを語った。この日は作詞家の秋元康氏と出演。タモリがものまねをしていた劇作家寺山修司さんの話題から「唐十郎さんとお会いしたことはあるんですか？」と同じく劇作家の唐十郎さんとの面識について質問を受けた。タモリは「唐十郎さんは飲み屋で何回か」と振り返り、「あの人は飲み屋でも芝居なんです。あの頃は誰かにけんかを