4日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した五十嵐亮太氏が、広島との4時間51分の熱戦を制した日本ハムについて言及した。日本ハムは2−2の12回に途中出場した山縣秀が決勝の2点適時打を放つなど、3点を奪い5−2で勝利。五十嵐氏は、決勝打を放った山縣について「引っ張りの打球がいいですよね、僕もモイネロから2本ホームランを打ったシーンが忘れられない。結果が出ると、選手も前向きになるし、乗っ