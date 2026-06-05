米Googleは6月4日（現地時間）、クリエイターやパブリッシャーが自身の情報やコンテンツを集約して表示できる新機能「Search profile」を発表した。Google検索やDiscover上で、読者やフォロワーが公式情報や最新コンテンツにたどり着きやすくする仕組みである。同日より米国で提供を開始し、今後、他の国・地域のクリエイターやパブリッシャーに拡大していく方針だ。Search profileは、クリエイターやパブリッシャーがGoogle上で自