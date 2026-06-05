絵・大村雪乃最初は希望に満ちていた。学校を出て就職したあなたは、熱心に仕事に打ち込む。やがて気づいた問題点を上司に指摘し、こうすれば良くなるのではないかと提案する。だがどうやら、周囲に疎んじられているらしい。そして頑張れば頑張るほど、職場に居づらくなっていく。体調も悪化し、ついに退職を余儀なくされる。自分のどこが間違っていたのか。あなたは途方に暮れる。◇竹中優子「水をなぞる」（「新潮