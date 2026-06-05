元NewJeansのダニエル、元ADOR代表ミン・ヒジン氏に対する損害賠償請求訴訟の請求額を、ADORが一部調整した。6月4日、ADORの関係者は韓国メディア『毎日経済スタートゥデイ』に対し、「新たな訴訟代理人が選任されたことで事件を精査し、請求内容を再構成した。それに伴い、請求金額も一部調整・変更された」と明らかにした。【写真】元NewJeans・ダニエル、入浴ショット続いて「今後の訴訟の経過に応じて、主張や立証を継続して補