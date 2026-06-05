彼氏との付き合いが深くなると、相手の男友達と知り合う機会も増えるもの。そんな友達のうちの一人が、予想外に異性として気になってしまうハプニングは意外と少なくないようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「『彼氏の男友達』にうっかり心を惹かれてしまった女性の行動９パターン」をご紹介します。【１】彼氏とすっぱり別れて、自分から告白する「自分の気持ちにウソをつくのは彼氏にも失