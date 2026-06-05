【喜多川海夢 ニットver. 1/6スケールフィギュア】 6月5日10時～7月17日23時59分 予約受付 2027年2月 発送予定 価格：19,800円 フリューは、同社のフィギュアブランド「F:NEX」より「喜多川海夢 ニットver. 1/6スケールフィギュア」を発売する。価格は19,800円。6月5日10時から予約を受け付ける。期間は7月17日23時59分までで、商品の発送は20