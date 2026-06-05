辻村深月氏の最新刊『ファイア・ドーム』は、社会派長編ミステリー。意外にも22年の作家生活の中で刑事事件を真正面から扱ったのはほぼ初めてだという。舞台は北陸〈L県蒔戸市〉。この県内第2の都市で1994年7月に起きた「一郷屋百貨店受付嬢誘拐殺人事件」と、その前日に起きた「田村晋也くん失踪事件」。さらにその25年後に起きた小学生失踪事件の驚くべき因縁と、その渦中で〈噂〉に翻弄され、傷をますます深めていった人々