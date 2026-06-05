【書評】『企業不祥事の真相｢普通の人｣を悪者に仕立てる歪んだ構造』／秋山 進・著／日経プレミアシリーズ／1100円【評者】加谷珪一（経済評論家）近年、企業の不祥事が世間を賑わすケースが増えている。経済が厳しくなり、企業モラルが低下したとも捉えられるが、SNSの普及によって様々なことが可視化されやすくなったという面も大きいだろう。何でもSNSで糾弾すれば良いという風潮にはうんざりだが、不祥事が告発されやすく