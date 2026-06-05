【書評】『伝説の出版社博文館』／堀 啓子・著／筑摩選書／2200円【評者】辻田真佐憲（近現代史研究者）「たけくらべ」を一括再録して樋口一葉の文名を高らしめた『文藝倶楽部』。江戸川乱歩のデビュー作「二銭銅貨」を載せた『新青年』。これらはいずれも1887（明治20）年に創業された博文館の雑誌だった。さらに国語辞典の代表格『広辞苑』の前身『辞苑』も、もとは同社から刊行された。近代日本の出版文化を語るとき、博文館