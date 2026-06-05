1980年のデビュー以来、ドラマ、映画を中心に活躍を続けるベテラン人気俳優の内藤剛志氏が、『週刊ポスト』にて日々の思いを綴る人気連載「多面体道理論」。公開を直前に控えた主演映画の撮影現場では、ベテラン俳優の存在感が作品の魅力を引き上げてくれたという。＊＊＊BS日テレの「令和サスペンス劇場」で6作にわたり、多くの方に観ていただいた『旅人検視官道場修作』が映画化され、6月12日から全国公開となります。