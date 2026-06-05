佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の5日の天気をお伝えします。「九州北部が梅雨入り」気象台は4日、九州北部が梅雨入りしたとみられると発表しました。時期としては平年並みで、去年より19日遅い梅雨入りです。九州北部の向こう1か月の降水量は、平年並みの予想です。「PM2.5が多い」福岡県と佐賀県は5日、PM2.5が多い予想です。特に呼吸器系の疾患のある方などはご注意ください。 「天気の予