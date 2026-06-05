テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜・深夜０時５５分）が４日に放送され、ＭＣの山里亮太が美女に幻滅した瞬間を明かした。ゲスト出演した俳優の木戸大聖に「『俺のそこを見てくれたの？』ってここ見てくれたらうれしいっていうのはある？」と尋ねた山本。木戸は「『字がきれいですね』とかすごく…」と答えた。すると山里は「すごく美しい人が字がめっちゃ汚い時は『ハッ』となるよね」と共感。そしてとある動画