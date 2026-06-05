韓国発セルフジェルネイルブランド「ohora（オホーラ）」から、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の世界観を表現した特別なコレクションが登場します。ナイトレイブンカレッジの7つの寮をイメージした華やかなネイルデザインとカスタムパーツシールを展開。推し寮の魅力を指先で楽しめる、ファン必見の限定コレクションです。イベントやお出かけはもちろん、日常にも取り入れたくな