歌手の氷川きよし（48）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。さくらんぼの食べ放題を初めて体験したことを明かした。【写真】「いやーん どうしよう」さくらんぼの食べ放題に行ったことを明かした氷川きよし氷川は「南風のMVの撮影をしたフルーツ公園に行きました」と報告。「2021年ココアの体調が危なかった時にお友達に見てもらい自宅を離れ絶対に大丈夫よ！と祈りながら歌詞に背中を押され笑顔で撮影した場所」という