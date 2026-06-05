歌手で俳優の平手友梨奈（24）が3日、音楽情報を発信するスタッフ運営のXに登場。近況ショットに反響が集まっている。【写真】スタッフと談笑！平手友梨奈のオフショット平手は同日、新アルバム『無表情な表情』を発売した。投稿で「無表情な表情 本日発売」と報告。「無事 #平手友梨奈 にも到着しました」「皆さんの好きな楽曲は？？」と、新作を受け取る平手の動画とともに呼びかけた。平手は新作を受け取り、さっそく開封。