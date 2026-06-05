お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が5日、MCを務める日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演。埼玉県警は4日までに、同県三郷市で車を無免許運転したとして、道交法違反の疑いで、中国籍のトウ洪鵬容疑者（43）を現行犯逮捕したことについてコメントした。容疑者は昨年5月に車を飲酒運転して男児4人に重軽傷を負わせたひき逃げ事件で、執行猶予付きの有罪判決を受けていた。県警によると、黙秘して