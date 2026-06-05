MBS西靖アナウンサー（54）が5日までにXを更新。人生初の入院を経験したと明かした。「YouTubeイベントが終わり、縁側ラジオ収録、角さんとの対談収録も終わり、気が抜けたのか体調を崩し、なかなかよくならないなぁと思っていたら流行ってもいないコロナで肺炎、本日から入院」と明かした。続けて「人生初入院ですよ。何事も経験です。いや、違うか。養生します。季節の変わり目、皆さまもご自愛ください」とつづった。5月8日には