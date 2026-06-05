25年に活動終了したアイドルグループ「ナナランド」の元メンバーで女優、グラビアアイドルとして活動する雪村花鈴（24）が5日までにXを更新。所属事務所を退所したことを報告した。雪村は「この度、2年間所属していた株式会社NEW PIECEを、5月20日をもって退所いたしましたことを報告させていただきます」と伝え、「お世話になった関係者の皆様には心より感謝申し上げます」とつづった。雪村は22年1月をもってナナランドを卒業。21