高齢の親がひとりで暮らしている場合、子どもが生活の実態を把握できていないことは少なくありません。電話では「大丈夫」と言っていても、実際には年金だけで生活費をまかなえず、預金を取り崩しているケースもあります。さらに、孤独や不安につけ込まれ、思わぬ支出を重ねていることもあります。「大丈夫だ」と言っていた父…通帳に並んでいた高額出金拓也さん（仮名・56歳）が父の異変に気づいたのは、正月に帰省したときでした