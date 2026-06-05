商用車じゃないみたい!? 遊び心満点＆頼りになる「Jリミテッド」2026年5月8日、スズキは「エブリイ／エブリイワゴン」の仕様を一部変更し、さらに特別仕様車「Jリミテッド」の発売を同日より開始しました。発売から1か月ほど経過した今、ユーザーの反響や納期について首都圏のスズキディーラーに問い合わせてみました。スズキ エブリイがデビューしたのは1982年。それまでは軽トラック「キャリイ」のバンモデル「キャリイ