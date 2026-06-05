時代とともに少しずつ変化している家族像。現代の感覚で数十年前のホームドラマを観たら、違和感満載かもしれません。当時の定番は意地悪な義母にイビられる気弱な嫁、義実家の古い慣習に無理やりつきあわされる若夫婦、といったあたりでしょうか。そこまで類型的ではないにせよ現代も似たような話はあるもので、ママスタコミュニティでもときおりそうした投稿を見かけることはあります。よく見かける義実家の悪口。でも、現実にそ