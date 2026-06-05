＜全米女子オープン初日◇4日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞メジャーチャンピオンのミンジー・リー（オーストラリア）、史上3人目となるプロデビュー戦優勝の偉業を成し遂げた若手有望株のロティ・ウォード（イングランド）との組み合わせとなった畑岡奈紗。“フューチャーグループ”として、USGA（全米ゴルフ協会）の映像でも常に映し出されるなかでプレーを続けた。【連続写真】飛んで曲がらない！