＜BMWチャリティ・プロアマ 初日◇4日◇ソーンブレード・クラブ（サウスカロライナ州）◇6823ヤード・パー71＞米男子下部コーン・フェリーツアーは、第1ラウンドが終了した。【写真】石川遼の独特すぎる練習法“竹ぼうき素振り”杉浦悠太は7バーディ・3ボギーの「66」で回り、4アンダー・14位タイで初日を終えた。首位と4打差と上々のスタートを切った。先週予選落ちした石川遼は、3バーディを奪ったものの、2ボギーと9番のダブル