ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲの鎮西寿々歌が５日、ＴＢＳ系「ラヴィット！」に約１年ぶりに登場。「出禁だと思っていた」と再登場を喜んだ。鎮西は金曜日は初登場。「『ラヴィット！』自体も１年ぶりで。ちょっと問題発言してしまって」と切りだした。川島明は「問題発言というかね」と言うと鎮西は「口座残高言っちゃって。そっから呼ばれなかったので出禁だと思ってました」と苦笑いで振り返った。川島もそれを覚えており