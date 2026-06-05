自民党総裁選などで高市総理の陣営が、他の候補を誹謗中傷する動画を作成していたとされる問題で、高市総理は5日、週刊誌が公開した関係者のやり取りとされる音声について「秘書本人か、判断することは難しい」と話しました。立憲民主党岸真紀子参院議員「公設秘書の声かどうかとお聞きしているんです。これは本人にも確認したかどうかお聞きします」高市総理「秘書本人かどうか。あのような音声をもとに判断することは難しゅう