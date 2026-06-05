【ヤマヒロのぴかッと金曜日】哲学者・思想家で、独自の日本文化論で知られた梅原猛氏が、著書「日常の思想」の中で大阪の笑いについての考察を遺している。『東京は永い間政治の中心地であった。封建社会の支配者である将軍がいて、社会はこの将軍を中心とした厳格な階層秩序を維持していた。武士は羽織袴と二本差と、容易に感情をあらわさないいかめしい顔つきとに、階級的な誇りを保っていたのである。この武士の誇りが職