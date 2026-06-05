◇インターリーグカブス―アスレチックス（2026年6月4日シカゴ）カブスの今永昇太投手（32）が4日（日本時間5日）、本拠シカゴで行われたアスレチックス戦に先発。4回に先制ソロを許し、2安打1失点で5回まで投げ終えた。高低に丁寧に投げ分け、3回までは打者9人で抑える快投。3回先頭のゲロフに遊撃内野安打を許し、初めて走者を背負ったが、次打者を二ゴロ併殺に仕留めるなど、9個のアウトのうち、7個をゴロで奪った。